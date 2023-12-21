В Индонезии обвинили НАТО в начале конфликта на Украине

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Генеральный секретарь правящей партии Индонезии — Демократической партии борьбы (PDI-P) — высказался об истоках конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Кристианто обвинил НАТО в начале конфликта на Украине и подчеркнул, что кризис бы спровоцирован амбициями альянса.

«Для Индонезии уважение суверенитета стран является одним из фундаментальных принципов внешней политики. Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной — ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО», — отметил он.

Политик добавил, что Индонезии следует сфокусироваться на защите собственного суверенитета. По его мнению, это укрепит престиж дипломатии страны.