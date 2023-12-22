Российские шахматисты выиграли медальный зачёт детского первенства Азии

Российские шахматисты выиграли девять медалей и победили в медальном зачёте на первенстве Азии по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет.

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В четверг, 21 декабря, в Эль-Айне (ОАЭ) завершилось первенство Азии по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет.

Набрав восемь очков из девяти, Кристина Завиваева стала чемпионкой Азии среди девочек до 10 лет. Арсений Клещевников завоевал серебро в турнире мальчиков до 10 лет.

Алексей Прохоров завоевал золотую медаль в категории юношей до 14 лет. В активе россиянина восемь очков из девяти. Третьим в этом соревновании финишировал Владимир Масловский. В этой же возрастной группе у девушек первенствовала Лейла Табермакова – 7,5 очка. Второе место у Ульяны Дудкиной.

Яна Жапова выиграла первенство Азии среди девушек до 16 лет: российская спортсменка набрала восемь очков. На пол-очка от неё отстала серебряный призёр Валерия Клейменова. Кирилл Отдельнов занял второе место в турнире юношей до 16 лет.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил шахматистов с успехами.

«Вслед за крупным успехом в рапиде и блице россияне показали своё мастерство в основном турнире первенства Азии. Наши юные шахматисты завоевали ещё рекордное количество медалей – девять, включая четыре золотых, и победили в медальном зачёте, обойдя Индию, Китай, Вьетнам и другие страны. Можно с уверенностью сказать, что наш старт на крупнейшем детском соревновании азиатского континента получился невероятно успешным, и я поздравляю всех – детей, родителей, тренеров и болельщиков – с этой большой победой!

Юные спортсмены завершают год на мажорной ноте, а старшим ещё предстоит проявить себя на чемпионатах мира по рапиду и блицу. 60 российских спортсменов через несколько дней отправятся в Самарканд, и мы верим в их успешное выступление», – приводит слова функционера официальный сайт Федерации шахмат России.