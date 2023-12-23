Шахматист Фируджа снялся с чемпионата мира в Самарканде

Представляющий Францию гроссмейстер Алиреза Фируджа не сыграет на чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Самарканде (Узбекистан), сообщает пресс служба Международной шахматной федерации (FIDE).

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Отмечается, что 20 летний шахматист пропустит турнир по личным причинам. Чемпионат мира состоится 26–30 декабря. На этой неделе FIDE объявила, что изучит возможность изменения системы рейтинга из за ситуации вокруг отбора на турнир претендентов.

Одну из путевок на турнир получит шахматист, у которого будет наивысший рейтинг в январе 2024 года. Фируджа с 18 по 22 декабря принимал участие в мини турнире в Шартре (Франция), где его соперниками были три игрока ветерана со средним рейтингом Эло 2497 очков.