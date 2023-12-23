Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц в количестве 306 тыс. штук

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вторая партия яиц из Азербайджана в количестве 306 тыс. штук ввезена в Россию. Об этом сообщил Россельхознадзор.

"21 декабря через пункт пропуска "Яраг - Казмаляр" ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.

По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств. Например, Федеральная антимонопольная служба в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.

Одновременно принимаются и другие меры. В середине декабря Россельхознадзор сообщил, что первая партия пищевого яйца из Азербайджана ввезена в Россию в количестве 612 тыс. штук. Тогда же Минсельхоз России сообщил, что в течение двух-трех недель ожидаются поставки яиц из Турции.