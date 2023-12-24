Нечаев: "Новые люди" объединятся с "Партией роста" и выдвинут общего кандидата в президенты
"Новые люди" и "Партия роста" выдвинут единого кандидата на президентских выборах. Об этом лидер "Новых людей" Алексей Нечаев объявил на предвыборном съезде в воскресенье.
Съезд партии "Новые люди" начал работу в технологическом кластере "Ломоносов" Инновационного научно-технического центра МГУ "Воробьевы горы". Одним из основных вопросов съезда станет решение о выдвижении кандидатуры от партии на выборы президента 15-17 марта.
"Главная угроза для страны сейчас - откат в прошлое, в архаику. Такие голоса звучат все громче: вернуть смертную казнь, навязать всем одно единственное мнение. Поэтому сегодня всем прогрессивным, созидательным силам нужно держаться вместе. Этим летом мы заключили союз с "Партией роста". Наш союз уже показал свою эффективность. Вместе мы провели успешные региональные кампании. И сегодня "Новые люди" официально объединяются с "Партией роста", - сказал Нечаев в начале съезда.
Он пригласил на сцену лидера "Партии роста" Бориса Титова, который подтвердил эту информацию.