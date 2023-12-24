Испанский шахматист высказался об отстранении России от турниров

«Турнир «Шахматные звёзды» в Москве не находится под санкциями. Да, я родился в Испании, люблю эту страну, но уже давно там не живу. Там, где я сейчас, никаких проблем с въездом в Россию нет. К тому же моя страна никогда не оказывала мне большой поддержки. Думаю, они не могут контролировать мои перемещения. Плюс ко всему Испания покупает много различных ресурсов у России. Я не понимаю, почему в таком случае я не могу приехать сюда на турнир?! Мне не нравится, что спорт смешивают с политикой. Это две разные вещи», – сказал Вальехо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.