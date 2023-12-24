Испанский шахматист оценил санкции против российского спорта

Испанский гроссмейстер, чемпион мира среди юниоров Франсиско Вальехо осудил санкции против российского спорта. Его слова приводит «Чемпионат».

«Мне не нравится, что спорт смешивают с политикой. Это две разные вещи», — такую оценку дал шахматист происходящему.

Он добавил, что не понимает, почему не может принимать участие в турнирах в России.

В ноябре Международная федерация шахмат (ФИДЕ) продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Оно распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе, и продлится до 1 января 2025 года.