"Новые люди" выдвинули Владислава Даванкова кандидатом на выборах президента

Съезд "Новых людей" выдвинул от партии кандидатуру вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова для участия в выборах президента России.

"В результате подсчета бюллетеней... За выдвижение Даванкова - 69 бюллетеней (из 69 выданных), против - 0", - сообщил представитель счетной комиссии на съезде партии.

Даванков родился в Смоленске в 1984 году. Он окончил истфак МГУ имени Ломоносова и Московскую школу управления "Сколково". Имеет ученую степень кандидата социологических наук. В сентябре участвовал в выборах мэра Москвы, на которых набрал 5,34% голосов избирателей.