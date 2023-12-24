«Нет смысла этого бояться». Гроссмейстер Вальехо – об усилении роли ИИ в шахматах

«Нет смысла этого бояться. Компьютер уже играет намного сильнее, чем человек. Это то же самое, что соревноваться в беге с автомобилем или велосипедом. В этом нет смысла. А люди как играли друг с другом, так и будут играть. Ничего не случилось, несмотря на мощь компьютера», – сказал Вальехо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.