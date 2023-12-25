Шахматы, чемпионат мира по рапиду и блицу — 2023: расписание, фавориты, состав россиян, Карлсен против Непомнящего

Главные соперники норвежца – Ян Непомнящий и Фабиано Каруана.

Шахматы, чемпионат мира по рапиду и блицу — 2023: расписание, фавориты, состав россиян, Карлсен против Непомнящего
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Во вторник, 26 декабря, в Самарканде (Узбекистан) стартует заключительный шахматный турнир года – чемпионат мира по рапиду и блицу. Участники – лучшие гроссмейстеры мира, включая Карлсена и Непомнящего.

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Где пройдёт ЧМ-2023 по рапиду и блицу

Турнир пройдёт в Самарканде с 26 по 30 декабря. Решение о проведении турнира в Узбекистане было принято довольно поздно, лишь 8 ноября.

«ФИДЕ признаёт богатые шахматные традиции Узбекистана и его недавнее превращение в шахматную сверхдержаву. Эта преданность делу и инвестиции в шахматы побудили нас доверить проведение этого престижного турнира Узбекистану. Узбекистан также примет шахматную Олимпиаду 2026 года, а проведение такого крупного турнира по блицу и рапиду, безусловно, даст импульс к подготовке», – заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Расписание чемпионата мира — 2023

Сперва шахматисты разыграют титул чемпиона мира по рапиду. Соревнования продлятся три дня, с 26 по 28 декабря. Следом гроссмейстеры поборются за трофей в блице. Состязания запланированы на 29 и 30 декабря.

Расписание чемпионата мира по рапиду и блицу — 2023: 26 декабря, 13:00 – рапид, первый день; 27 декабря, 13:00 – рапид, второй день; 28 декабря, 13:00 – рапид, третий день; 29 декабря, 13:00 – блиц, первый день; 30 декабря, 12:00 – блиц, второй день.

Формат ЧМ по рапиду и блицу

Традиционно чемпионат мира по рапиду и блицу пройдёт в формате швейцарской системы: гроссмейстеры будут играть с соперниками, которые близки к ним по положению в текущей турнирной таблице.

Формат контроля времени в рапиде: 15 минут + 10 секунд добавления за каждый ход, начиная с первого. В блице: 3 минуты + 2 секунды за ход.

Новый чемпион мира по рапиду станет известен уже в четверг, 28 декабря. За три соревновательных дня в женском турнире будет сыграно 11 туров, в открытом – 13 туров. Победитель в блице определится в субботу, 30 декабря. За два дня в открытом турнире будет сыгран 21 тур, а в женском – 17 туров.

Все участники разыграют между собой $ 1 млн призовых. В открытом турнире шахматисты будут бороться за бо́льшие суммы, чем в женской части соревнований. Чемпионы мира в каждой дисциплине заработают по $ 60 тыс., в то время как чемпионкам мира достанется всего по $ 40 тыс.

Кто участвует в чемпионате мира?

В открытой категории чемпионата мира по рапиду зарегистрированы 208 шахматистов из 49 стран, а в женской – 122 спортсменки из 31 страны. А блицоров в Самарканде будет больше на двух мужчин и одну девушку.

Из именитых шахматистов в турнирах выступят Магнус Карлсен (Норвегия), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Левон Аронян, Фабиано Каруана (оба – США), Рихард Раппорт (Румыния), Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи, Лэй Тинцзе (все – Китай), Александра Костенюк (Швейцария).

По сути, у мужчин на турнир приехали почти все звёзды, за исключением чемпиона мира в классике Дин Лижэня, Хикару Накамуры и Алирезы Фируджи.

Выступят ли в Самарканде россияне?

Разумеется. Правда, выступать они будут не под своим флагом, а под флагом ФИДЕ в нейтральном статусе. В открытой категории сыграют 40 россиян. Нашу страну будут представлять сильнейшие шахматисты: Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Пётр Свидлер, Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Евгений Томашевский и многие другие.

В женской категории выступят 20 россиянок. Но состав очень сильный, способный бороться за самые высокие места. В сражения за титулы вступят: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Ольга Баделько, Валентина Гунина, Лея Гарифуллина, Баира Кованова и другие.

А кто фаворит чемпионата мира?

Конечно, главный фаворит турнира – действующий чемпион мира по рапиду и блицу Магнус Карлсен. В Самарканд норвежец поедет защищать оба титула, завоёванных в Астане. Магнус в последнее время активно сосредоточился на быстрых шахматах, а значит, противостоять ему будет непросто.

Его главными соперниками будут Фабиано Каруана, выигравший четыре крупных турнира, и Ян Непомнящий, показывающий стабильно высокий уровень и готовящийся к турниру претендентов. Также борьбу Магнусу, скорее всего, навяжут Левон Аронян, Ян-Кшиштоф Дуда, Аниш Гири, Юй Янъи, Рамешбабу Прагнанандха, Видит Гуджрати и Гукеш Доммараджу.

У женщин свои короны будут защищать две шахматистки: Тань Чжунъи – в рапиде, Бибисара Асаубаева – в блице. Серьёзную конкуренцию им составят чемпионка мира в «классике» Цзюй Вэньцзюнь и победительница Кубка мира Александра Горячкина. В борьбу за первые места включатся также: Екатерина Лагно, Хампи Конеру, Анна и Мария Музычук, Александра Костенюк.

Шахматы
Полина Шувалова
Андрей Есипенко
Владислав Артемьев
Хикару Накамура
Рихард Раппорт
Мария Музычук
Александра Горячкина
Фабиано Каруана
Екатерина Лагно
Валентина Гунина
Магнус Карлсен
Александр Грищук
Даниил Дубов
Аниш Гири
Ян Непомнящий
Петр Свидлер
Левон Аронян
Александра Костенюк
Евгений Томашевский
Аркадий Дворкович
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