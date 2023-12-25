Сергей Карякин рассказал, почему не сыграл за сборную под флагом России на турнире ШОС

«Турнир ШОС проходил в одно и то же время с «Шахматными звёздами», и я уже договорился о выступлении во втором турнире. Да, у меня уже были контрактные обязательства, и я просто не представляю, как в последний момент можно, так сказать, кинуть организаторов, чтобы поехать на другой турнир. Да, это выступление за сборную, но это чужой турнир, в Китае. А здесь наш турнир, общение с нашей молодёжью, с участниками детского турнира. Я считаю, что это гораздо более значимо и важно для российских шахмат.