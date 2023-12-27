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Узбекский шахматист Мадаминов победил индийского гроссмейстера, поставив «детский мат»

Индийский гроссмейстер Сурья Гангули (рейтинг – 2645), играя белыми фигурами, получил «детский мат» в партии восьмого тура чемпионата мира по рапиду против представителя Узбекистана Мухиддина Мадаминова (рейтинг – 2494).

Мадаминов победил индийского гроссмейстера, поставив «детский мат»
© РИА Новости

Напомним, чемпионат мира по рапиду и блицу проходит 26-30 декабря в Самарканде (Узбекистан). Действующим обладателем титула в общем зачёте как в блице, так и в рапиде является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. У женщин титул в блице будет защищать Бибисара Асаубаева (Казахстан), действующей чемпионкой мира в рапиде является китаянка Тань Чжунъи.

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