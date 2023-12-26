ЦМД «Северное Бутово» представил афишу мероприятий до 31 декабря
Центр московского долголетия «Северное Бутово» представил афишу мероприятий до 31 декабря. Пост об этом опубликован в группе ЦМД «ЮЗАО» во «ВКонтакте».
Так, 27 декабря пройдет концерт «Новогодний фейерверк», а 28 числа запланирована программа «Новогодний карнавал». Также 29 декабря состоится кинопоказ.
Кроме того, 30 декабря все желающие приглашаются на лекцию «Далекая и близкая Франция», а 31 декабря – в виртуальное путешествие по городам России.
Подробное расписание активностей можно посмотреть по ссылке. Напомним, ЦМД «Северное Бутово» находится по адресу: бульвар Дмитрия Донского, д. 1 (ТЦ «Северное Сияние»).