ЦМД «Северное Бутово» представил афишу мероприятий до 31 декабря

Центр московского долголетия «Северное Бутово» представил афишу мероприятий до 31 декабря. Пост об этом опубликован в группе ЦМД «ЮЗАО» во «ВКонтакте».

Так, 27 декабря пройдет концерт «Новогодний фейерверк», а 28 числа запланирована программа «Новогодний карнавал». Также 29 декабря состоится кинопоказ.

Кроме того, 30 декабря все желающие приглашаются на лекцию «Далекая и близкая Франция», а 31 декабря – в виртуальное путешествие по городам России.