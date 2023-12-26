Непомнящий сыграл вничью с 15-летним шахматистом на ЧМ по рапиду

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (рейтинг — 2778), играя белыми, завершил вничью партию второго тура чемпионата мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан) против 15-летнего шахматиста из Казахстана Ернура Амангелды (рейтинг — 2012).

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Ранее сенсацией закончилась партия чемпиона 45-й шахматной олимпиады в составе сборной Узбекистана Жахонгира Вахидова (рейтинг — 2527) и 8-летнего россиянина Романа Шогджиева (рейтинг — 2042). Вахидов играл белыми фигурами и неожиданно уступил россиянину, выигравшему в октябре чемпионат мира среди мальчиков до восьми лет.