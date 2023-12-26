8-летний россиянин обыграл победителя шахматной Олимпиады на чемпионате мира по рапиду

Восьмилетний россиянин Роман Шогджиев обыграл 28-летнего победителя Всемирной шахматной олимпиады Жахонгира Вахидова из Узбекистана на чемпионате мира по рапиду, который проходит в Самарканде (Узбекистан). ТАСС

Шогджиев играл черными. Россиянин на 34-м ходу предложил сопернику ничью, но Вахидов отказался. После этого Шогджиев в семь ходов довел партию до победы. RT на русском

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит 26-30 декабря в Самарканде (Узбекистан). Действующим обладателем титула в общем зачете как в блице, так и в рапиде является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. У женщин титул в блице будет защищать Бибисара Асаубаева (Казахстан), действующей чемпионкой мира в рапиде является китаянка Тань Чжунъи. Чемпионат.com