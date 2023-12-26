Шахматистка Боднарук занимает третье место после первого дня чемпионата мира по рапиду

ТАСС, 26 декабря. Российская шахматистка Анастасия Боднарук идет на третьем месте после первого дня чемпионата мира по рапиду. Турнир проходит в Самарканде.

В первых четырех турах Боднарук набрала 3,5 очка, одержав три победы и один раз сыграв вничью. Лидерами после четырех туров являются болгарка Нургюл Салимова и китаянка Чжу Цзиньэр, набравшие по 4 очка. Валентина Гунина, Екатерина Лагно и Дарья Чарочкина набрали по 3 очка, Полина Шувалова, Дарья Войт, Лея Гарифуллина, Александра Горячкина - по 2,5.

У мужчин лидерами после пяти туров являются норвежец Магнус Карлсен, индиец Арджун Эригайси, болгарин Иван Чепаринов, китаец Юй Янъи и индиец Видит Гуджрати (все - 4,5 очка). На пол-очка отстают 12 игроков, в том числе россияне Даниил Дубов, Александр Шиманов и Павел Понкратов.

В первом туре восьмилетний россиянин Роман Шогджиев обыграл 28-летнего победителя Всемирной шахматной олимпиады Жахонгира Вахидова из Узбекистана. После пяти туров Шогджиев набрал 2 очка.