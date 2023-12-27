Непомнящий пожаловался на привилегии Карлсена на ЧМ

«Уважаемые FIDE и организаторы Чемпионата! Как известно, все животные равны, но некоторые равнее. Справедливо ли предоставить Магнусу Карлсену персональную комнату, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука, когда ни у кого больше нет такой возможности?» — написал Непомнящий в своих соцсетях.