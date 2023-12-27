"Единая Россия" доставила более 82 тыс. тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт

Работа "Единой России" по помощи новым регионам и фронту продолжается в круглосуточном режиме, рассказала глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова. "Привозим жителям лекарства, продукты, одежду, стройматериалы и многое другое. Вместе с партнёрами вывезли на лечение более 700 детей", - отметила она. Кузнецова добавила, что недавно волонтеры доставили 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости в Энергодар. "В самом городе работа выстроена, а прифронтовым сёлам необходима гуманитарная поддержка. В Мариуполе МГЕР запустила проект по доставке горячего питания одиноким маломобильным гражданам", - сказала Кузнецова. Также она отметила, что по народной программе "Единой России" и при поддержке регионов-шефов мирная жизнь в новых регионах восстанавливается. "Поставки лекарств налажены, в больницах появляется современное оборудование. Гуманитарный штаб партии привозит дополнительную технику. Дефицит врачей частично компенсируется за счёт организации выездов докторов и специалистов", - отметила Кузнецова. Замглавы МЧС, генерал-полковник Виктор Яцуценко поблагодарил партию за вклад в работу по сбору гуманитарной помощи.