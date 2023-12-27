Чемпионат мира по рапиду. Карлсен лидирует после 5 туров, Дубов – 8-й, Непомнящий – 64-й
Магнус Карлсен лидирует на чемпионате мира по рапиду после первого дня.
Чемпионат мира по рапиду
Самарканд, Узбекистан
Положение после 5 туров
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 4,5
2. Арждун Эригайси (Индия) – 4,5
3. Иван Чепаринов (Болгария) – 4,5
4. Юй Янъи (Китай) – 4,5
5. Сантош Видит (Индия) – 4,5
6. Субраманьям Бхарат (Индия) – 4
7. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 4
8. Даниил Дубов (Россия) – 4
9. Давид Гихарро (Испания) – 4
10. Александр Шиманов (Россия) – 4...
17. Павел Понкратов (Россия) – 4...
35. Александр Грищук (Россия) – 3,5...
64. Ян Непомнящий (Россия) – 3
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