8-летний Роман Шогджиев обыграл участника сборной Норвегии на ЧМ по рапиду

8-летний российский шахматист Роман Шогджиев продолжает выступление на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан). Чемпионат.com
Во второй соревновательный день Шогджиев одержал победу над участником сборной Норвегии Юханом-Себастьяном Кристиансеном на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан). RT на русском
В первый день соревнований Шогджиев, выигравший в октябре титул чемпиона мира среди мальчиков в возрасте до восьми лет, черными фигурами сенсационно победил гроссмейстера из Узбекистана Жахонгира Вахидова (рейтинг — 2527). ТАСС