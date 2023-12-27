8-летний Роман Шогджиев обыграл участника сборной Норвегии на ЧМ по рапиду

8-летний российский шахматист Роман Шогджиев продолжает выступление на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан). Чемпионат.com

Во второй соревновательный день Шогджиев одержал победу над участником сборной Норвегии Юханом-Себастьяном Кристиансеном на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан). RT на русском