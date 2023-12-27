Шахматист Чэньлун лишился титула после скандальной вечеринки

Чемпион КНР по китайским шахматам (сянци) остался без титула после того, как слишком бурно отметил победу в турнире, передает проект «Сноб» со ссылкой на западные СМИ. Сообщается, что 48-летнего Яня Чэньлуна осудили за нарушение общественного порядка.

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Скандал произошел после соревнований, организованных Федерацией китайских шахмат 17 декабря, по итогам которых Чэньлун получил главный приз. На вечеринке после турнира чемпион слишком много выпил. Помимо нарушения порядка, его обвинили в нанесении ущерба собственности отеля.

В итоге спортсмена лишили титула и запретили принимать участие в соревнованиях в течение года.

Также его заподозрили в мошенничестве. Ранее в Федерацию сянци поступали жалобы на то, что игрок якобы использует скрытые беспроводные передатчики, чтобы получать подсказки во время игры.