Шахматист Карлсен заявил, что восьмилетний Шогджиев может войти в число лучших

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен оценил перспективы восьмилетнего российского шахматиста Романа Шогджиева на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходит в Самарканде. Его слова передает NRK. 33-летний норвежец выразил мнение, что Шогджиев играл по-взрослому и на очень высоком уровне.

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"Это довольно исключительно — быть настолько хорошим игроком, когда тебе восемь лет. Возможно, мы увидим его на вершине", — заявил Карлсен.

В первый день россиянин одержал победу над 28-летним чемпионом шахматной Олимпиады Жахонгиром Вахидовым из Узбекистана, а на следующий день победил 25-летнего норвежского гроссмейстера Юхана-Себастьяна Кристиансена. Всего в чемпионате мира по рапиду и блицу участвуют 60 россиян. Общий призовой фонд составляет $1 млн. В прошлом году оба чемпионата мира выиграл Магнус Карлсен.