Дворкович отверг обвинения Непомнящего в лояльности FIDE к Карлсену

САМАРКАНД /Узбекистан/, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежец Магнус Карлсен не получает никаких преимуществ с точки зрения использования компьютерных программ на чемпионате мира по рапиду и блицу, принцип честной игры не нарушается. Об этом ТАСС рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий обвинил FIDE в чрезмерной лояльности к Карлсену.

"Думаю, определенные недовольства у участников есть, и они понятны. С другой стороны, с точки зрения Fair Play все под контролем, никаких проблем нет. Никаких преимуществ с точки зрения использования компьютерных баз, компьютера в целом ни у кого не было, включая Магнуса. Теоретически любой шахматист может выйти из зала на улицу, взять компьютер, но никто этого не делает. Телефоны используются многими, но компьютеры - нет", - сказал Дворкович.

"Магнус заходит в отдельное помещение, но и другие заходят в разные помещения. К Магнусу просто максимально пристальное внимание публики, и, когда он оказывается в открытом пространстве, среди зрителей, он даже не может настроиться перед туром. Все подходят именно к нему, а не к другим шахматистам. Поэтому его желание уединиться объяснимо", - добавил президент FIDE.