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Карлсен отверг претензии Непомнящего про привилегии на ЧМ

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен заявил, что, вопреки словам своего российского соперника Яна Непомнящего, у него нет доступа к ноутбуку на Чемпионате мира в Самарканде. Об этом сообщает NRK.

Карлсен отверг претензии Непомнящего про привилегии на ЧМ
© globallookpress.com

По словам Карлсена, у него нет подобных привилегий. Кроме того, гроссмейстер добавил, что организаторы соревнований отдельно подчеркнули запрет на использование ноутбуков.

«В этом году организаторы уточнили, что нельзя пользоваться ноутбуком между раундами. У меня его и так нет. В предыдущие годы у меня был частичный доступ к ноутбуку, но не думаю, что я бы брал его с собой», — сказал Карлсен.

Напомним, что ранее Ян Непомнящий заявил, что у Карлсена есть отдельный лаунж и доступ к ноутбуку, которым он пользуется между раундами. В федерации на это ответили, что норвежец уходит в конференц-зал к своему отцу.

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