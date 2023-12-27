Карлсен отверг претензии Непомнящего про привилегии на ЧМ
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен заявил, что, вопреки словам своего российского соперника Яна Непомнящего, у него нет доступа к ноутбуку на Чемпионате мира в Самарканде. Об этом сообщает NRK.
По словам Карлсена, у него нет подобных привилегий. Кроме того, гроссмейстер добавил, что организаторы соревнований отдельно подчеркнули запрет на использование ноутбуков.
«В этом году организаторы уточнили, что нельзя пользоваться ноутбуком между раундами. У меня его и так нет. В предыдущие годы у меня был частичный доступ к ноутбуку, но не думаю, что я бы брал его с собой», — сказал Карлсен.
Напомним, что ранее Ян Непомнящий заявил, что у Карлсена есть отдельный лаунж и доступ к ноутбуку, которым он пользуется между раундами. В федерации на это ответили, что норвежец уходит в конференц-зал к своему отцу.