Дворкович отверг обвинения Непомнящего в лояльности FIDE к Карлсену

"Думаю, определенные недовольства у участников есть, и они понятны. С другой стороны, с точки зрения Fair Play все под контролем, никаких проблем нет. Никаких преимуществ с точки зрения использования компьютерных баз, компьютера в целом ни у кого не было, включая Магнуса. Теоретически любой шахматист может выйти из зала на улицу, взять компьютер, но никто этого не делает. Телефоны используются многими, но компьютеры - нет", - сказал Дворкович.