Россиянка Боднарук единолично лидирует после 9-го тура ЧМ по рапиду

Российская шахматистка Анастасия Боднарук занимает первое место в турнирной таблице за два тура до конца чемпионата мира по рапиду, проходящего в Самарканде (Узбекистан).

Россиянка набрала 7,5 очка из 9 и опережает группу из четырёх преследовательниц на 0,5 балла.

Чемпионат мира по быстрым шахматам проходит с 26 по 30 декабря. Сегодня определятся чемпионы мира по рапиду в открытом и женском зачётах. Напомним, действующими чемпионами в этой дисциплине являются норвежец Магнус Карлсен и китаянка Тань Чжунъи.