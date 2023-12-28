Магнус Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду
Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан). 33-летний гроссмейстер набрал 10 очков.
Он обеспечил себе победу на турнире в последней партии против индийского гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандха, которая завершилась вничью.
«Я счастлив. Я был не очень доволен вчерашними партиями, поэтому решил, что не нужно усложнять задачу. Возможно, сегодня я играл немного осторожно», – приводит слова Карлсена после победы NRK.
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