Магнус Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду

Он обеспечил себе победу на турнире в последней партии против индийского гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандха, которая завершилась вничью.

«Я счастлив. Я был не очень доволен вчерашними партиями, поэтому решил, что не нужно усложнять задачу. Возможно, сегодня я играл немного осторожно», – приводит слова Карлсена после победы NRK.