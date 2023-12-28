Россиянка Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду

«Наши шахматисты продолжают завоевывать медали на самых главных мировых соревнованиях. Анастасия Боднарук, в этом году ставшая чемпионкой страны по быстрым шахматам и затем в составе команды России победившая на турнире ШОС в Китае, сейчас блистательно выиграла чемпионат мира по рапиду среди женщин. Наша спортсменка лидировала большую часть дистанции и в невероятно нервном дополнительном матче с опытной Хампи Конеру смогла оправиться после поражения, отыграться и затем победить. Это выдающееся достижение и высокая награда на одном из самых престижных турниров, который собирает всех шахматных звезд. Поздравляю Анастасию и всех российских любителей шахмат с таким прекрасным результатом! Желаю удачи нашим спортсменам на чемпионате мира по блицу!»