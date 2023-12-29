Восьмилетний шахматист Шогджиев поделился своей мечтой

Восьмилетний россиянин Роман Шогджиев мечтает стать самым молодым гроссмейстером в истории шахмат и выиграть звание чемпиона мира. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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На чемпионате мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан) Шогджиев обыграл победителя Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана и шахматиста сборной Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена.

"Мечтаю стать самым молодым гроссмейстером. Хотя для этого осталось очень мало времени - всего два-три года. И, конечно, стать чемпионом мира. Обыграть Магнуса Карлсена за это звание, если он вернется", - рассказал Шогджиев.

Самым молодым гроссмейстером является Абхиманью Мишра из США, который установил это достижение 30 июня 2021 года в возрасте 12 лет 4 месяцев и 25 дней. Мишра также является самым молодым международным мастером, получив это звание в возрасте 10 лет 9 месяцев и 3 дня.