Владислав Артемьев единолично лидирует на ЧМ по блицу после шести туров

Российский шахматист Владислав Артемьев возглавил турнирную таблицу чемпионата мира по блицу в Самарканде (Узбекистан) после шести туров первого дня соревнований. Россиянин остаётся единственным участником, не потерявшим очки на турнире.

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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, защитивший 28 декабря титул чемпиона мира по рапиду, отстаёт от Артемьева в блице на 0,5 балла.