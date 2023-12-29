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Владислав Артемьев единолично лидирует на ЧМ по блицу после шести туров

Российский шахматист Владислав Артемьев возглавил турнирную таблицу чемпионата мира по блицу в Самарканде (Узбекистан) после шести туров первого дня соревнований. Россиянин остаётся единственным участником, не потерявшим очки на турнире.

Владислав Артемьев единолично лидирует на ЧМ по блицу после шести туров
© Чемпионат.com

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, защитивший 28 декабря титул чемпиона мира по рапиду, отстаёт от Артемьева в блице на 0,5 балла.

Напомним, чемпионат мира по быстрым шахматам проходит в Узбекистане с 26 по 30 декабря. 28 декабря определились чемпионы по рапиду в открытом и женском зачёте. Ими стали Магнус Карлсен и россиянка Анастасия Боднарук соответственно.

Шахматы
Владислав Артемьев
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