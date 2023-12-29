Шахматистку Казарян оштрафовали на € 100 за кроссовки

В Международной федерации шахмат (ФИДЕ) вновь разгорелся скандал по поводу дресс-кода участников. В этот раз под штрафную санкцию на сумму € 100 попала международный мастер среди женщин, голландская шахматистка Анна-Майя Казарян. Об этом сообщает Quartz.

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Известно, что Казарян пришла на чемпионат мира по рапиду и блицу в Самарканде (Узбекистан) в кроссовках Burberry. Арбитр счёл обувь слишком спортивной для шахматиста.

По правилам ФИДЕ, категорически запрещено приходить на соревнования в спортивной обуви, однако у Казарян была модель Kingsly, которая позиционируется как прогулочная повседневная обувь.