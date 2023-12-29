8-летний шахматист Шогджиев оценил игру Непомнящего на ЧМ по рапиду

Роман Шогджиев: «Непомнящего первые три тура куда-то понесло, играл он не очень. А потом начал собираться и в итоге сыграл рапид нормально»
8-летний шахматист Роман Шогджиев оценил игру Яна Непомнящего на ЧМ по рапиду.
Сам Шогджиев одержал на турнире две победы над взрослыми гроссмейстерами.
– Как тебе игра Яна Непомнящего?
– Яна первые три тура куда-то совсем понесло, играл он тут не очень. Для него это было плохо. А потом он начал собираться, и в итоге сыграл рапид он нормально.
– А его матч за шахматную корону смотрел? Против Дин Лижэня.
– Смотрел. И даже предыдущий его матч тоже видел. С Магнусом было практически без шансов. Первые пять партий была равная игра, а потом под откос все у Яна пошло.
– За кого ты в том матче болел?
– Если честно, то больше за Магнуса, ха-ха. А в прошлом матче уже за Яна. Там у него все хорошо было до 12-й партии, потом в выигрышной позиции он сделал плохой ход и упустил победу.
А на тай-брейке я первые две их партии не смотрел, потому что был в самолете – летел на турнир. А третью партию посмотрел.
Там было нормально у него до какого-то момента, но опять он сделал проигрывающий ход и все упустил. Я немножко расстроился. И Ян так расстроился, что даже фигуры уронил после партии, – сказал Шогджиев.
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Роман Шогджиев: «Непомнящего первые три тура куда-то понесло, играл он не очень. А потом начал собираться и в итоге сыграл рапид нормально»
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