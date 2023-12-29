Владислав Артемьев сохранил лидерство на ЧМ по блицу после седьмого тура

Российский гроссмейстер, чемпион Европы по шахматам Владислав Артемьев сохранил лидерство на чемпионате мира по блицу, проходящем в Самарканде (Узбекистан), после седьмого тура соревнований, завершившегося сегодня, 29 декабря.

Сегодня Артемьев сыграл вничью с чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном, за поединок каждый из шахматистов получил по 0,5 очка. В итоге у россиянина в активе 6,5 очков, у его ближайших преследователей — Магнуса Карлсена, Даниила Дубова (Россия) и Санана Сюгирова (экс-россиянина, с 2023 года выступающего за Венгрию) — по шесть очков.