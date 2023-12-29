Путин поздравил Боднарук с победой на ЧМ по рапиду

«Уважаемая Анастасия Михайловна! Поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду).



Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными, именитыми соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно стали победительницей престижнейших международных соревнований.



И конечно, особые слова признательности Вашим наставникам, всем, кто поддерживает Вас на пути к успеху.



Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего. Пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Новым годом», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.