Дубов и Непомнящий подали апелляцию на решение судьи по итогам 11-го тура ЧМ по блицу

Российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Ян Непомнящий подали апелляцию на решение судьи по итогам 11-го тура чемпионата мира по блицу, который проходит в Самарканде (Узбекистан). Спортсмены оспаривают решение судьи Ивана Суровы о проставлении им по нулю в их партии. Об этом сообщает Федерация шахмат России (ФШР).

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Сегодня, 29 декабря, Дубов и Непомнящий встретились друг с другом в 11-м туре соревнований: там они исполнили на доске «танец маленьких лошадей» — схему, при которой фигуры коней могут всегда образовывать полное или частичное нападение на короля. Спортсмены согласились на ничью на 12-м ходу.