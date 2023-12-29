Шахматистов Дубова и Непомнящего наказали за договорную ничью

"Проверив партию, я подождал, пока оба игрока закончат свои игры в 12-м туре, и попросил их подтвердить, сделали ли они вышеупомянутые ходы. Они оба подтвердили, но не увидели в этом никакой проблемы", - приводит пресс-служба FIDE заявление главного арбитра турнира Ивана Суровы.