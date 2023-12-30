Российская шахматистка Гунина выиграла чемпионат мира по блицу

Российская шахматистка Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу среди женщин, который проходит в Самарканде (Узбекистан). Нельзя не отметить, что это уже второй подобный титул россиянки, дебютную победу она одержала ещё в 2012 году.

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Гунина впечатляюще начала международный турнир (с семи побед подряд) и сумела сохранить лидерство до решающего тура. В итоге, в 17 турах Валентина набрала 14 очков.

В рамках чемпионата мира 34-летняя Гунина обыграла россиянку Лею Гарифуллину, индианку Хампи Конеру, украинок Марию и Анну Музычук, китаянку Цзюй Вэньцзюнь, а также сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно, представительницей Монголии Турмунхийн Мунхзул, индианкой Хампи Конеру и проиграла китаянке Чжу Цзиньэр.