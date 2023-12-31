Шипов назвал клоунадой партию Дубова и Непомнящего на чемпионате мира по блицу

"Хоть Даня и Ян одни из моих лучших учеников, за которых я всегда очень болею и переживаю, но я отрицательно отношусь к их партии, они поступили непрофессионально и неуважительно по отношению к шахматам и зрителям. Ребята на глазах всей планеты решили похохмить, поприкалываться, и судьи вполне имели право не оценить их юмор. Это не первый случай в истории, когда шахматисты устраивали клоунаду за доской или пренебрежительно относились к игре, и судьи исполняли в таких случаях свой долг. Это прецедент, который в будущем послужит предостережением, и я надеюсь, что спортсмены впредь будут более корректно вести себя за доской, даже если заранее согласны на ничью", - сказал Шипов.