$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Шахматист Карякин рассказал, что попал в серьезное ДТП в зоне спецоперации

Шахматист Сергей Карякин рассказал РИА Новости о серьезной аварии, в которую он попал во время поездки в зону спецоперации.

Шахматист Карякин попал в серьезное ДТП в зоне спецоперации
© РИА Новости

По его словам, он ездит в зону СВО приблизительно раз в месяц, одна поездка недавно сложилась очень неудачно. В ноябре шахматист со своими друзьями повез гуманитарную помощь российским бойцам. Авария произошла в Херсонской области. Карякину, который находился за рулем автомобиля, пришлось уходить от лобового столкновения. В результате машина улетела в кювет и перевернулась.

"Я был со своими друзьями, машина несколько раз перевернулась, но слава богу, все остались живы", - сказал он.

Карякин сломал несколько ребер, "но в целом ничего страшного". У двух его друзей все обошлось без травм, а один повредил спину. Внедорожник, на котором они ехали, не подлежит восстановлению.

Карякин заявил о беспрецедентном давлении после поддержки СВО

Также шахматист добавил, что никого не винит, "ведь водитель всегда несет ответственность за тех, кто рядом".

"Значит, мне надо было быть как-то поосторожней", - сказал он.

Напомним, Сергей Карякин с первых дней открыто поддержал спецоперацию, за что был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией и пропустил турнир претендентов на мировую корону. Карякин заявил, что в международных турнирах принципиально будет выступать только под флагом России, а не в нейтральном статусе. Он неоднократно посещал новые российские регионы с гуманитарной миссией.

7