Шахматист Карякин попал в серьезное ДТП в зоне спецоперации

Шахматист Сергей Карякин рассказал РИА Новости о серьезной аварии, в которую он попал во время поездки в зону спецоперации.

По его словам, он ездит в зону СВО приблизительно раз в месяц, одна поездка недавно сложилась очень неудачно. В ноябре шахматист со своими друзьями повез гуманитарную помощь российским бойцам. Авария произошла в Херсонской области. Карякину, который находился за рулем автомобиля, пришлось уходить от лобового столкновения. В результате машина улетела в кювет и перевернулась.

"Я был со своими друзьями, машина несколько раз перевернулась, но слава богу, все остались живы", - сказал он.

Карякин сломал несколько ребер, "но в целом ничего страшного". У двух его друзей все обошлось без травм, а один повредил спину. Внедорожник, на котором они ехали, не подлежит восстановлению.

Также шахматист добавил, что никого не винит, "ведь водитель всегда несет ответственность за тех, кто рядом".

"Значит, мне надо было быть как-то поосторожней", - сказал он.