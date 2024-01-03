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Карякин: угрозы за поддержку СВО вполне реальны

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал угрозы в свой адрес за поддержку СВО, отметив, что они вполне реальны, передает РИА Новости.

Карякин: угрозы за поддержку СВО вполне реальны
© РИА Новости

"Это не мифические угрозы, а абсолютно реальные. Определенные меры для защиты себя и своей семьи я принимаю. В любом случае я фиксирую все угрозы, которые мне поступают", - сказал Карякин.

Карякин 21 марта 2022 года по решению комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

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В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

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