Польский шахматист отказался жать руку россиянину

На Чемпионате мира по игре в быстрые шахматы польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался жать руку международному гроссмейстеру из России Денису Хисматуллину. Об этом рассказал журналист чешского телеканала CT24 Андреас Пападопулос.

«Российский шахматист Хисматуллин протянул руку своему сопернику Яну-Кшиштофу Дуде.

Однако поляк отверг рукопожатие», — написал Андреас Пападопулос на своей странице в X. Партия между Хисматуллиным и Дудой завершилась вничью.

Чемпионат мира в Узбекистане проходил с 26 декабря по 30 декабря. Однако видео с инцидентом появилось только сейчас. Сам Дуда занял 10-е место в соревнованиях, а россиянина не оказалось в списке победителей по итогам соревнований.