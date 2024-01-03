Польский шахматист отказался жать руку россиянину
На Чемпионате мира по игре в быстрые шахматы польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался жать руку международному гроссмейстеру из России Денису Хисматуллину. Об этом рассказал журналист чешского телеканала CT24 Андреас Пападопулос.
«Российский шахматист Хисматуллин протянул руку своему сопернику Яну-Кшиштофу Дуде.
Однако поляк отверг рукопожатие», — написал Андреас Пападопулос на своей странице в X. Партия между Хисматуллиным и Дудой завершилась вничью.
Чемпионат мира в Узбекистане проходил с 26 декабря по 30 декабря. Однако видео с инцидентом появилось только сейчас. Сам Дуда занял 10-е место в соревнованиях, а россиянина не оказалось в списке победителей по итогам соревнований.
Ранее украинка Ольга Харлан на чемпионате по фехтованию отказалась жать руку российской саблистке Анне Смирновой. После этого разгорелся скандал, а Харлан осталась без медалей.