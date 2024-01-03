Польский шахматист отказался пожимать руку россиянину

На чемпионате мира по быстрым шахматам в Узбекистане польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину. Инцидент произошел еще в конце декабря, однако о нем стало известно после публикации в социальных сетях греческого журналиста Андреаса Пападопулоса, передает РИА Новости.

Российский игрок перед началом встречи протянул руку польскому гроссмейстеру, однако тот жестом показал, что рукопожатия не будет. Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Поляк мог быть дисквалифицирован за нарушение правил, однако россиянин не стал подавать на него жалобу.

В ноябре на чемпионате мира по самбо в Ереване было отменено правило обязательного рукопожатия до и после схваток. По словам президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева, с этой инициативой выступила украинская сторона. При этом данное решение также распространяется на поединки с представителями сборной Белоруссии. Он пояснил, что украинские спортсмены несколько лет не выступали на турнире «по своим причинам». Однако в этом году они приняли решение участвовать, но с одним условием.