Российский гроссмейстер Сергей Карякин призвал Международную федерацию шахмат (FIDE) наказать польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду за отказ пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, передает "Матч ТВ".

"Я считаю, что FIDE должна реагировать на подобные случаи. Тот, кто не хочет пожимать руку, должен понести наказание — получить предупреждение или поражение в партии", - сказал Карякин.

Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Дуда мог быть дисквалифицирован за отказ от рукопожатия, но россиянин не стал подавать жалобу.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.