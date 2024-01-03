Гашек отреагировал на отказ польского гроссмейстера пожать руку российскому шахматисту

Известный в прошлом чешский вратарь Доминик Гашек отреагировал на отказ польского гроссмейстера Ян-Кшиштофа Дуды пожать руку российскому шахматисту Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, который прошёл с 26 по 30 декабря 2023 года в Самарканде (Узбекистан).

«Правильный жест. Но скажем прямо, это не выход!», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Хисматуллин перед началом партии хотел поприветствовать соперника и протянул ему руку, однако польский шахматист знаком дал понять, что не намерен отвечать на приветствие.