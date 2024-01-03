Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев объяснил отказ польского шахматиста Яна Кшиштофа Дуды пожать руку россиянину Денису Хисматуллину плохим воспитанием. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Дуда, польский гроссмейстер, не стал пожимать руку Хисматуллину перед началом партии на Чемпионате мира по быстрым шахматам. Хисматуллин протянул сопернику руку, но польский шахматист знаком отказался от рукопожатия. Партия завершилась ничьей.

«Плохо воспитанный молодой человек, что я еще могу сказать. Жаль, что лучший шахматист Польши так себя ведет», - так Ткачев прокомментировал поступок Дуды.

Он отметил, что Хисматуллин мог бы подать протест и Дуда, вероятно, был бы оштрафован за нарушение правил. Однако российский шахматист этого не сделал.