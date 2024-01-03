Международная федерация шахмат (ФИДЕ) прокомментировала скандал с польским шахматистом Яном-Кшиштофом Дудой, который отказался жать руку коллеге из России Денису Хисматуллину. Как сообщает РБК, в организации подчеркнули, что рукопожатие не является обязательным для шахматистов — отказ от него не влечет за собой каких-либо санкций или автоматического проигрыша.

При этом в ФИДЕ отметили, что комиссия по этике, которая является независимым органом, может наложить санкции на Дуду. Для этого Хисматуллин должен пожаловаться на действия соперника. Пока подобного заявления от российского шахматиста не поступало.

Напомним, что инцидент произошел накануне перед началом партии на чемпионате мира в Узбекистане. Россиянин подошел к доске, у которой сидел Дуда, протянул ему руку, однако польский спортсмен демонстративно отказался ее пожимать.