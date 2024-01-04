В Федерации шахмат России назвали самое значимое событие 2023 года

"Это было стратегическое решение наблюдательного совета ФШР, и время показало, что оно было верным. ФШР официально стала первой отечественной спортивной федерацией, перешедшей из Европы в Азию. 28 февраля 2023 года в Абу-Даби за вступление России проголосовали 29 делегатов азиатской федерации, против - один, воздержались - шесть. С 1 мая 2023 года - дата юридического перехода - российские шахматисты могут участвовать в азиатских шахматных турнирах", - заявил Филатов.