Российского шахматиста наказали после скандала с поляком на ЧМ

«Началось бурное обсуждение в соцсетях, где стали вскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Карякиным неоднократно посещал зону СВО с гуманитарными миссиями. После этого самый популярный шахматный сайт Chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте», — говорится в заявлении.