Российского шахматиста наказали после скандала с поляком на ЧМ

Российского шахматиста наказали после скандала с поляком на чемпионате мира
Российский шахматист Денис Хисматуллин заявил, что ведущая онлайн-платформа Chess.com запретила ему участие в призовых турнирах и любую социальную активность на сайте после конфликта с поляком Яном-Кшиштофом Дудой на чемпионате мира по рапиду в Самарканде. Заявление Хисматуллина опубликовано в Telegram-канале Сергея Карякина.
«Началось бурное обсуждение в соцсетях, где стали вскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Карякиным неоднократно посещал зону СВО с гуманитарными миссиями. После этого самый популярный шахматный сайт Chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте», — говорится в заявлении.
На соревнованиях, прошедших с 26 по 30 декабря в Самарканде, Хисматуллин перед одним из матчей протянул руку Дуде, на что тот ответил жестом, означающим отказ. Видео этого момента распространилось в социальных сетях в начале января 2024 года.
Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Поляк мог быть дисквалифицирован за отказ от рукопожатия, но россиянин не стал подавать жалобу.