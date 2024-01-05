В Chess.com назвали причину отстранения российского гроссмейстера

Представители шахматной онлайн-платформы Chess.com (заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры) заявили, что отстранение российского гроссмейстера Дениса Хисматуллина связано с его поддержкой СВО. Об этом сообщает РБК.

В Chess.com заявили, что Хисматуллину запрещено участвовать в призовых турнирах и социальной активности на платформе.

Представители ресурса заявили, что это соответствует политике Chess.com и предыдущим решениям в отношении игроков, поддерживающих российскую спецоперацию.

Хисматуллин ранее рассказал, что Chess.com ввела против него ограничения после конфликта с польским гроссмейстером Яном-Кшиштофом Дудой.

Дуда не стал пожимать руку Хисматуллину перед началом партии на Чемпионате мира по быстрым шахматам. Россиянин протянул сопернику руку, но польский шахматист знаком отказался от рукопожатия. Партия завершилась ничьей.