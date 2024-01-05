Платформа Chess.com объяснила отстранение россиянина Дениса Хисматуллина

Запрет на участие гроссмейстера в призовых турнирах связан с его поддержкой спецоперации на Украине.

«Мы можем подтвердить, что Хисматуллину запретили выступать на призовых турнирах и вести социальную активность на Chess.com», — сказали РБК в пресс-службе организации.

Там добавили, что это решение соответствует политике в отношении игроков, которые одобряют боевые действия на Украине.