Платформа Chess.com объяснила отстранение россиянина Дениса Хисматуллина
Запрет на участие гроссмейстера в призовых турнирах связан с его поддержкой спецоперации на Украине.
«Мы можем подтвердить, что Хисматуллину запретили выступать на призовых турнирах и вести социальную активность на Chess.com», — сказали РБК в пресс-службе организации.
Там добавили, что это решение соответствует политике в отношении игроков, которые одобряют боевые действия на Украине.
26 декабря Хисматуллин сыграл вничью с польским шахматистом Яном-Кшиштофом Дудой на чемпионате мира по рапиду в Самарканде. Перед началом партии соперник отказался пожать россиянину руку.